Попов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Николаевич

Место рождения

Прокопьевск

Дата рождения

21.04.1993

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1993

Отец: Попов Николай Николаевич

Мать: Попова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2021

Дочь: Попова Таисия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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