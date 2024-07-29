Попов Александр Николаевич
Место рожденияПрокопьевск
Дата рождения21.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1993
Отец: Попов Николай Николаевич
Мать: Попова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2021
Дочь: Попова Таисия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область