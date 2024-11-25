Руднева (Сергеева) Мария Филипповна
женский, родилась 21.07.1887, Российская империя
умерла 1957
МатьПетрова (Петрова) МарфаОколо 1864 г.р.
ОтецСергеев Филипп Григорьев11.10.1862 г.р.
Дети
Руднева Вера Сергеевна1913 г.р.
Федорова (Руднева) Ольга Сергеевна1916 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887
Отец: Сергеев Филипп Григорьев
Мать: Петрова (Петрова) Марфа
Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Руднева Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Федорова (Руднева) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев
Смерть
1957