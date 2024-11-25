Руднева (Сергеева) Мария Филипповна 21.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Руднева (Сергеева) Мария Филипповна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 21.07.1887, Российская империя

умерла 1957

Мать
Петрова (Петрова) МарфаОколо 1864 г.р.
Отец
Сергеев Филипп Григорьев11.10.1862 г.р.
Дети
Руднева Вера Сергеевна1913 г.р.
Федорова (Руднева) Ольга Сергеевна1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887

Отец: Сергеев Филипп Григорьев

Мать: Петрова (Петрова) Марфа

Российская империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Руднева Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Федорова (Руднева) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1930

Сын: Руднев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Руднев Сергей Андреев

Смерть
1957

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