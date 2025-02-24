Фон Зигель Аполлон Дмитриевич
мужской, родился 25.04.1905, Вильнюс, Литовская ССР, СССР
умер 1979
ОтецФон Зигель Дмитрий Аполлонович1872 г.р.
МатьФон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна1873 г.р.
Супруги
Богданова Нина ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Фон Зигель Владимир Аполлонович1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905
Вильнюс, Литовская ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Фон Зигель Владимир Аполлонович
Мать ребёнка: Богданова Нина Фёдоровна
Смерть
1979