Фон Зигель Аполлон Дмитриевич 25.04.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Зигель Аполлон Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 25.04.1905, Вильнюс, Литовская ССР, СССР

умер 1979

Отец
Фон Зигель Дмитрий Аполлонович1872 г.р.
Мать
Фон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна1873 г.р.
Супруги
Богданова Нина ФёдоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Фон Зигель Владимир Аполлонович1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1905

Отец: Фон Зигель Дмитрий Аполлонович

Мать: Фон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна

Вильнюс, Литовская ССР, СССР

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фон Зигель Владимир Аполлонович

Мать ребёнка: Богданова Нина Фёдоровна

Смерть
1979

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