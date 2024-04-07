Бутаков Евлампий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Бутаков Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Михаил Евлампиевич
Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Павел Евлампиевич
Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Марфа Евлампиевна
Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Смерть
Неизвестно