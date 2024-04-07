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Бутаков Евлампий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Бутаков Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Михаил Евлампиевич

Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Павел Евлампиевич

Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Марфа Евлампиевна

Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ощепкова (Бутакова) Прасковья Евлампиевна

Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Какуркина (Бутакова) Аграфена Евлампиевна

Мать ребёнка: Бутакова (Поддельская) Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно

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