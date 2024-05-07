Ёлкина Ктобызнал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлкина Ктобызнал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1914

Дочь: Богдановская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ёлкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёлкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Ёлкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёлкина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ёлкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёлкина Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Ёлкин Михаил

Смерть
Неизвестно
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