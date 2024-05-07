Ёлкина Ктобызнал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1914
Дочь: Богдановская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ёлкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ёлкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёлкина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ёлкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёлкина Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Ёлкин Михаил
Смерть
Неизвестно