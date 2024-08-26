Одинцов Иван Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Одинцов Савва Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинцова Анна Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Одинцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Одинцова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно