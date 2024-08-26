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Одинцов Иван Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Одинцов Савва Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Анна Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Рохмачевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Одинцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Одинцова Анна Фёдоровна

Рохмачевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Одинцов Семён Иванович

Мать ребёнка: Одинцова Анна Фёдоровна

Рохмачевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Рохмачевская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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