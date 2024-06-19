Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Василий Григорьевич
Мать: Анна Ивановна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 13 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Бракосочетание
Между 1835 и 1836
Жена: Агафья Сидоровна
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 19 лет, жена - Агафья Сидоровна, 23 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Бракосочетание
Между 1836 и 1840
Жена: Ефимия Петровна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 22 года, жена - Ефимия Петровна, 21 год 29 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ефимия Петровна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 27 лет, жена - Ефимия Петровна, 26 лет 28 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 32 года, жена - Евфимия Петровна, 31 год 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Военная служба
1855
нет в ИР 1855, жена - солдатка
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 41 38 двор, переехал в дом невестки Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 44 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 51 34 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные р... Показать все
Смерть
После 1870