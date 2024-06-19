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Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Василий Григорьевич

Мать: Анна Ивановна

Упоминание
1830
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1830 возраст - 13 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты документо... Показать все
Бракосочетание
Между 1835 и 1836

Жена: Агафья Сидоровна

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 19 лет, жена - Агафья Сидоровна, 23 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Бракосочетание
Между 1836 и 1840

Жена: Ефимия Петровна

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 22 года, жена - Ефимия Петровна, 21 год 29 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бухлов Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Петровна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 27 лет, жена - Ефимия Петровна, 26 лет 28 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. ... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 32 года, жена - Евфимия Петровна, 31 год 33 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Военная служба
1855
нет в ИР 1855, жена - солдатка
Упоминание
1860
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1860 возраст - 41 38 двор, переехал в дом невестки Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во... Показать все
Упоминание
1863
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1863 возраст - 44 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 51 34 двор Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные р... Показать все
Смерть
После 1870

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