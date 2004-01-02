Комлев Сергей 25.08.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комлев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1947

Дата смерти

02.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Комлева (Маковеева) Тамара Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева (Маковеева) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1974

Дочь: Бундыч (Комлева) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Комлева (Маковеева) Тамара Григорьевна

Смерть
02.01.2004

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