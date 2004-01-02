Комлев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1947
Дата смерти02.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Комлева (Маковеева) Тамара Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1974
Дочь: Бундыч (Комлева) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Комлева (Маковеева) Тамара Григорьевна
Смерть
02.01.2004