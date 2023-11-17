Ермак юрий пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмак юрий пантелеевич

Ермак юрий пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ап
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Ермак екатерина порфирьевна

Смерть
1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close