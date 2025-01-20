Изотёнок Альберт
мужской, родился 23.02.1937
умер 11.05.1997
МатьАнна ДенисовнаНеизвестно г.р.
ОтецИзотёнок Иван Алексеевич1900 г.р.
Супруги
Изотёнок (Гоморова) Анна01.01.1940 г.р.
Дети
Изотёнок Владимир02.08.1958 г.р.
Постовалова (Изотёнок) Наталья29.12.1962 г.р.Показать еще 1
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Рождение
23.02.1937
Отец: Изотёнок Иван Алексеевич
Мать: Анна Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изотёнок (Гоморова) Анна
Место жительства
Неизвестно
с.Тунгусово, ул. Центральная, 2, Молчяновский р-он, Томская обл.
Рождение ребёнка
02.08.1958
Сын: Изотёнок Владимир
Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна
Рождение ребёнка
29.12.1962
Дочь: Постовалова (Изотёнок) Наталья
Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна
П. Могочино, Кривошеинского рн.
Рождение ребёнка
22.01.1969
Сын: Изотёнок Александр
Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна
Смерть
11.05.1997