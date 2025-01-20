Изотёнок Альберт 23.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Изотёнок Альберт

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 23.02.1937

умер 11.05.1997

Мать
Анна ДенисовнаНеизвестно г.р.
Отец
Изотёнок Иван Алексеевич1900 г.р.
Супруги
Изотёнок (Гоморова) Анна01.01.1940 г.р.
Дети
Изотёнок Владимир02.08.1958 г.р.
Постовалова (Изотёнок) Наталья29.12.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1937

Отец: Изотёнок Иван Алексеевич

Мать: Анна Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотёнок (Гоморова) Анна

Место жительства
Неизвестно
с.Тунгусово, ул. Центральная, 2, Молчяновский р-он, Томская обл.

Рождение ребёнка
02.08.1958

Сын: Изотёнок Владимир

Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна

Рождение ребёнка
29.12.1962

Дочь: Постовалова (Изотёнок) Наталья

Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна

П. Могочино, Кривошеинского рн.

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Изотёнок Александр

Мать ребёнка: Изотёнок (Гоморова) Анна

Смерть
11.05.1997

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