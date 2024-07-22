Платонова (Чеклецова) Ольга Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Чеклецова) Ольга Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1854 ст.

Муж: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1856 ст.

Сын: Платонов Стефан Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.1858 ст.

Сын: Платонов Семен Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.

Дочь: Платонова Римма Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.

Дочь: Платонова Наталия Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1870

Дочь: Платонова Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Платонова Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Рождение ребёнка
09.10.1873 ст.

Дочь: Платонова Зинаида Кирилловна

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.01.1877 ст.

Сын: Платонов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1893

Сын: Платонов Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович

Смерть
Неизвестно

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