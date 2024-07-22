Платонова (Чеклецова) Ольга Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1854 ст.
Рождение ребёнка
30.06.1856 ст.
Сын: Платонов Стефан Кириллович
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
22.05.1858 ст.
Сын: Платонов Семен Кириллович
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
15.01.1860 ст.
Дочь: Платонова Римма Кирилловна
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
14.08.1861 ст.
Дочь: Платонова Наталия Кирилловна
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
25.09.1870
Дочь: Платонова Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Платонова Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
09.10.1873 ст.
Дочь: Платонова Зинаида Кирилловна
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
11.01.1877 ст.
Сын: Платонов Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Рождение ребёнка
01.03.1893
Сын: Платонов Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Кирилл Федотович
Смерть
Неизвестно