Абельдаев Руслан Есбулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абельдаев Руслан Есбулатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абельдаева Римма Абдулбяровна

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Алтаякова Лия Руслановна

Мать ребёнка: Абельдаева Римма Абдулбяровна

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