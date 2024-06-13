Абельдаев Руслан Есбулатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абельдаева Римма Абдулбяровна
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Алтаякова Лия Руслановна
Мать ребёнка: Абельдаева Римма Абдулбяровна