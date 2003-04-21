Терёшкин Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терёшкин Николай Егорович

Место рождения

Республика Мордовия, Россия

Дата рождения

24.06.1945

Дата смерти

21.04.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Спартак, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Спартак
Рождение ребёнка
01.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Спартак, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
21.04.2003
Спартак, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Спартак

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