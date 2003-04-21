Терёшкин Николай Егорович
Место рожденияРеспублика Мордовия, Россия
Дата рождения24.06.1945
Дата смерти21.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Спартак
Рождение ребёнка
01.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.04.2003
п.Спартак