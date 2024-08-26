Щипин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Подпялусье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипина Федора Фёдоровна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Щипин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Щипина Федора Фёдоровна

Подпялусье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Щипина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Щипина Федора Фёдоровна

Подпялусье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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