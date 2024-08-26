Щипин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щипина Федора Фёдоровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Щипин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Щипина Федора Фёдоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Щипина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Щипина Федора Фёдоровна
Смерть
Неизвестно