Охтерлони Александра Александровна 31.05.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Охтерлони Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.05.1889

умерла 20.12.1935

Супруги
Охтерлони Сергей Александрович16.08.1887 г.р.
Дети
Охтерлони Анатолий СергеевичПосле 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охтерлони Сергей Александрович

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Охтерлони Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Охтерлони Сергей Александрович

Смерть
20.12.1935

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