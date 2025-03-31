Охтерлони Александра Александровна
женский, родилась 31.05.1889
умерла 20.12.1935
Супруги
Охтерлони Сергей Александрович16.08.1887 г.р.
Дети
Охтерлони Анатолий СергеевичПосле 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Охтерлони Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Охтерлони Сергей Александрович
Смерть
20.12.1935