Рондяк Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рондяк Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1887 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912

Отец: не указан

Мать: Гинда (Рондяк) Анна Васильевна

дом 33, незаконнорожд.
Бракосочетание
1939

Жена: Рондяк (Палий) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рондяк (Палий) Анна Николаевна

Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно

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