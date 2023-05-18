Рондяк Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1912
Отец: не указан
дом 33, незаконнорожд.
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
04.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рондяк (Палий) Анна Николаевна
Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно