Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1801 ст.
Сын: Архип Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Иванович
Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемник: села Шапкино Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Иванович