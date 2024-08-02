Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1801 ст.

Сын: Архип Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

Шапкино, Наро-Фоминский, Московская область
Восприемник: села Шапкино Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Иванович

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