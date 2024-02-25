Истомина (Шуховцева) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Шуховцева) Наталья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958

Отец: Шуховцев Степан Григорьевич

Мать: Шуховцева (Картавкина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1980

Дочь: Звягинцева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Звягинцев (Звягинцев) Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1983

Дочь: Мысковская (Звягинцева) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Звягинцев (Звягинцев) Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
23.12.1993

Сын: Истомин Степан Александрович

Отец ребёнка: Истомин Александр Алексеевич

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