Истомина (Шуховцева) Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1958
Рождение ребёнка
06.09.1980
Дочь: Звягинцева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Звягинцев (Звягинцев) Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1983
Дочь: Мысковская (Звягинцева) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Звягинцев (Звягинцев) Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1993
Сын: Истомин Степан Александрович
Отец ребёнка: Истомин Александр Алексеевич