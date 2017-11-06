Никитин-Скрюченков (Потапов) Иван Яковлевич 06.11.1790 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитин-Скрюченков (Потапов) Иван Яковлевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1790 ст.

Отец: Никитин Яков Потапович

Мать: Дмитриева Ирина Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.01.1810 ст.

Жена: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.

Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1813 ст.

Сын: Яковлев (Яковлев) Александр Иванович

Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1814 ст.

Сын: Потапов-Никитин-Скрюченков (Иаколев) Филипп Иоаннович (Иванович)

Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1819 ст.

Сын: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович

Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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