Никитин-Скрюченков (Потапов) Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1790 ст.
Отец: Никитин Яков Потапович
Бракосочетание
03.01.1810 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1811 ст.
Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Васса Ивановна
Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
20.11.1813 ст.
Рождение ребёнка
27.06.1814 ст.
Сын: Потапов-Никитин-Скрюченков (Иаколев) Филипп Иоаннович (Иванович)
Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна
Рождение ребёнка
21.09.1819 ст.
Сын: Потапов-Никитин (Яковлев) Харитон Иванович
Мать ребёнка: Симеонова (Никифорова) Пелагея Никифоровна
Смерть
Неизвестно