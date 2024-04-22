Марина Естафеева
Место рождения
Дата рождения14.07.1835
Дата смерти15.06.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1835
Отец: Евстафий Васильев
Мать: Марфа Лаврентьева
МК-1835 14/15.07.1835 Четырнатцатаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Евстафия Васильева и законной его жены Марфы Лаврентьевой родилась дочь Марина Молитвовал,имя нарек и к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1854
МК-1854 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 15/16.06.1854 Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова умершаго крестьянина Евстафия Васильева дочь Марина Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов ... Показать все