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Марина Естафеева

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

14.07.1835

Дата смерти

15.06.1854

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
14.07.1835

Отец: Евстафий Васильев

Мать: Марфа Лаврентьева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1835 14/15.07.1835 Четырнатцатаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Евстафия Васильева и законной его жены Марфы Лаврентьевой родилась дочь Марина Молитвовал,имя нарек и к... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
15.06.1854
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1854 Звание, имя, отчество и фамилия умершаго. 15/16.06.1854 Казеннаго ведомства деревни Стараго Фатюкова умершаго крестьянина Евстафия Васильева дочь Марина Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов ... Показать все
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