Коротовская (Коротовская) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1913
Дата смерти04.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастер- строитель работала до 1971 года
Рождение ребёнка
02.05.1936
Дочь: Ермушева (Семикова) Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Семиков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1940
Дочь: Маценко (Семикова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Семиков Алексей Петрович
Смерть
04.05.1994