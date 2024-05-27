Коротовская (Коротовская) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротовская (Коротовская) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1913

Дата смерти

04.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1913

Отец: Коротовский Александр Артемьевич

Мать: Коротовская Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиков Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мастер- строитель работала до 1971 года
Рождение ребёнка
02.05.1936

Дочь: Ермушева (Семикова) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Семиков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
29.07.1940

Дочь: Маценко (Семикова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Семиков Алексей Петрович

Смерть
04.05.1994

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