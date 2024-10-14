Петр Андреевич 1734 — найти родственников по фамилии на Familio

Петр Андреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1734

умер Неизвестно

Отец
Андрей Иванович1688 г.р.
Супруги
Марфа Савельевна1752 г.р.
Дети
Архип Петрович1758 г.р.
Лукерья Петровна1762 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Савельевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Архип Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Пелагея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пимен Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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