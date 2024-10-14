Петр Андреевич
мужской, родился 1734
умер Неизвестно
ОтецАндрей Иванович1688 г.р.
Супруги
Марфа Савельевна1752 г.р.
Дети
Архип Петрович1758 г.р.
Лукерья Петровна1762 г.р.Показать еще 8
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Архип Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Пелагея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Павел Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пимен Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно