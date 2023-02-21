Гафифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1871

Дочь: Хамиданиса Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Мухаметзакир Шакирзянов

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1874

Сын: Галиаскар Шакирзянов

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1875

Дочь: Хайрниса Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1877

Сын: Зинур Шакирзянов

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1879

Дочь: Сафиябану Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1881

Дочь: Гаделяниса Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Мехрисафа Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1884

Дочь: Садиксафа Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Низаметдин Шакирзянов

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Рождение ребёнка
06.10.1887

Дочь: Мехрисафа Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Бадрильхаят Шакирзянова

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Тимиршах Шакирзянович

Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакирзян Абсаттаров

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