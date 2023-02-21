Гафифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1871
Дочь: Хамиданиса Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
15.08.1873
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
09.09.1874
Сын: Галиаскар Шакирзянов
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
09.12.1875
Дочь: Хайрниса Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
20.12.1877
Сын: Зинур Шакирзянов
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
25.09.1879
Дочь: Сафиябану Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
18.03.1881
Дочь: Гаделяниса Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Мехрисафа Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
08.10.1884
Дочь: Садиксафа Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
06.10.1887
Дочь: Мехрисафа Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Бадрильхаят Шакирзянова
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Рождение ребёнка
04.11.1891
Отец ребёнка: Шакирзян Абсаттаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шакирзян Абсаттаров