Mård Fritiof Fjalar
мужской, родился 22.07.1934
умер 06.07.2023, Kronoby, Finland
Дети
Mård Marina SusanneНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mård Marina Susanne
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.2023
Kronoby, Finland