Mård Fritiof Fjalar 22.07.1934 — найти родственников по фамилии на Familio

Mård Fritiof Fjalar

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 22.07.1934

умер 06.07.2023, Kronoby, Finland

Дети
Mård Marina SusanneНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mård Marina Susanne

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.2023
Kronoby, Finland

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