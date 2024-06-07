Мамонова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мамонов Степан Егорович

Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мамонова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мамонов Данило Егорович

Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мамонов Осип Егорович

Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мамонов Иван Егорович

Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно

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