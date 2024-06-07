Мамонова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мамонова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мамонов Егор Иванович
Смерть
Неизвестно