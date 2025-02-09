Соломатина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатин Роман Константинович
Рождение ребёнка
Около 2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатин Роман Константинович