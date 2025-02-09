Соломатина Ирина Около 1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломатина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатин Роман Константинович

Рождение ребёнка
Около 2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатин Роман Константинович

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