Махунов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахунов Юрий

Махунов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махунов Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махунова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махунов Сергей

Мать ребёнка: Махунова Надежда

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Луга
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