Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1905
Дата смерти19.11.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905
Отец: Ибраев Ибрагим
Мать: Ибраева Бадрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1925
Рождение ребёнка
27.01.1927
Рождение ребёнка
15.06.1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.11.2002