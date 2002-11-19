Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1905

Дата смерти

19.11.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1905

Отец: Ибраев Ибрагим

Мать: Ибраева Бадрижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
17.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
27.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Абдрахман Исмагилович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.11.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.