Ибраев Ибрагим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибраев Билял
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибраева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заппарова (Ибраева) Диляфруз
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Усеинова (Ибраева) Бибисара
Мать ребёнка: Ибраева ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ибраев Ибниамин
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
05.12.1905
Дочь: Ермакова (Ибраева) Магафируз Ибрахимовна
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
24.02.1912
Дочь: Галеева (Ибраева) Суфия
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
26.05.1914
Дочь: Мухаметова (Ибраева) Фахрижихан Ибрагимовна
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Рождение ребёнка
01.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибраева Бадрижихан
Смерть
Неизвестно