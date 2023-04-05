Соколов Александр Степанович
Место рожденияборовичи, Новгородская обл. Russian Federation
Дата рождения1810
Дата смерти10.09.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Соколов Степан
боровичи, Новгородская обл. Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1866
174442 Opechenskiy Posad, Novgorod Oblast Russian Federation