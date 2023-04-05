Соколов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Степанович

Место рождения

боровичи, Новгородская обл. Russian Federation

Дата рождения

1810

Дата смерти

10.09.1866

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Соколов Степан

Мать: не указана

боровичи, Новгородская обл. Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1866
174442 Opechenskiy Posad, Novgorod Oblast Russian Federation
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