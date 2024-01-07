Белла Эпли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белла Эпли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

2024 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.2024

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.2024

Дочь: Диана Эпли

Отец ребёнка: Эпли Хоакин

Рождение ребёнка
13.01.2024

Сын: Эпли Хамиль

Отец ребёнка: Эпли Хоакин

Рождение ребёнка
15.01.2024

Дочь: Люция Эпли

Отец ребёнка: Эпли Хоакин

Рождение ребёнка
29.01.2024

Сын: Оскар Эпли

Отец ребёнка: Эпли Хоакин

Рождение ребёнка
29.01.2024

Дочь: Пандора Эпли

Отец ребёнка: Эпли Хоакин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эпли Хоакин

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