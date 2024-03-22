Сухова (Колесникова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения18.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Колесниковъ Всеволодъ
Дочь: Шлепнева Матрена
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Дочь: Сухова Марина Мареміана
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Ефремъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Андрей
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Ефремъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Романъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Муж: Суховъ Леонтій
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Всеволодъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Константинъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Зосима
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Дмитрий
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Николай
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Сын: Суховъ Степанъ
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій
Дочь: Кривенкова Устинья
Отец ребёнка: Суховъ Леонтій