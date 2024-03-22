Сухова (Колесникова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Колесникова) Евдокія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1870

Отец: Колесниковъ Всеволодъ

Мать: Колесникова Пелагея Кузмина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Шлепнева Матрена

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Сухова Марина Мареміана

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Суховъ Ефремъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1894

Сын: Суховъ Андрей

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1896

Сын: Суховъ Ефремъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1897

Сын: Суховъ Романъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Суховъ Леонтій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1901

Сын: Суховъ Всеволодъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Суховъ Константинъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1906

Сын: Суховъ Зосима

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Суховъ Дмитрий

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1910

Сын: Суховъ Николай

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Суховъ Степанъ

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривенкова Устинья

Отец ребёнка: Суховъ Леонтій

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