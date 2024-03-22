Петрашев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 100
Военная служба
30.01.1917
Отравление удушливыми газами. РГВИА ф.16196, оп. 1, д. 32800, л. 328 об-329
Военная служба
09.02.1917 ст.
Прибыл в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 100
Смерть
Неизвестно