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Петрашев Василий Васильевич

Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 100
Военная служба
30.01.1917
Отравление удушливыми газами. РГВИА ф.16196, оп. 1, д. 32800, л. 328 об-329
Военная служба
09.02.1917 ст.
Прибыл в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2822-П, л. 100
Смерть
Неизвестно
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