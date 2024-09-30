Хуопалайнен (Хуттунен) Вальборга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Хуттунен) Вальборга Ивановна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

10.12.1883

Дата смерти

16.05.1928

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
25.07.1910

Муж: Хуопалайнен Иван Абрамович

Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Абрамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1914

Сын: Хуопалайнен Тойво-Абрам Иванович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Абрамович

Хаболайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
16.05.1928

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