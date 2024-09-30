Хуопалайнен (Хуттунен) Вальборга Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1883
Дата смерти16.05.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1910
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: (Хуопалайнен) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Абрамович
Рождение ребёнка
07.02.1914
Сын: Хуопалайнен Тойво-Абрам Иванович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иван Абрамович
Смерть
16.05.1928