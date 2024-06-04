Щетинина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Василий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Щетинина) Ксения (Аксинья) Васильева

Отец ребёнка: Щетинин Василий Михайлов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Щетинина) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Щетинин Василий Михайлов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834

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