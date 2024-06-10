Даниловский Исакий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниловский Дмитрий Григорьевич
Мать: Даниловская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниловский Илия Исаакович
Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна
Рождение ребёнка
09.07.1838
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ольга Исаакиевна
Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Даниловский Григорий Исаакович
Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева
Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна
Смерть
Неизвестно