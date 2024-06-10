Даниловский Исакий Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Исакий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниловский Дмитрий Григорьевич

Мать: Даниловская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Илия Исаакович

Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1838

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ольга Исаакиевна

Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Даниловский Григорий Исаакович

Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Наранович (Даниловская) Мария Исакиева

Мать ребёнка: Даниловская (Анденкова) Марфа Карповна

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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