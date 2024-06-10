Даниловская ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская ?

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Исакий Дмитриевич

Отец ребёнка: Даниловский Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниловский Антоний Дмитриевич

Отец ребёнка: Даниловский Дмитрий Григорьевич

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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