Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 или 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Филипп Егоров
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Ирина Егорова
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Терентий Егоров
Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно