Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 или 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 или 1799 г.р.

Дети

1814 или 1815 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 или 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Филипп Егоров

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Ирина Егорова

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Терентий Егоров

Отец ребёнка: (Карягин) Егор Макаров

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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