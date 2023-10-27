Голицына (Валуева) Елизавета Петровна 16.?.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Валуева) Елизавета Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.?.1837, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1916

Супруги
Голицын Александр Васильевич28.01.1828 г.р.
Дети
Голицына Мария Александровна23.03.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
05.07.1859

Муж: Голицын Александр Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1862

Дочь: Голицына Мария Александровна

Отец ребёнка: Голицын Александр Васильевич

Смерть
1916

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