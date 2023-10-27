Голицына (Валуева) Елизавета Петровна
женский, родилась 16.?.1837, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1916
Супруги
Голицын Александр Васильевич28.01.1828 г.р.
Дети
Голицына Мария Александровна23.03.1862 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.?.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
05.07.1859
Рождение ребёнка
23.03.1862
Дочь: Голицына Мария Александровна
Отец ребёнка: Голицын Александр Васильевич
Смерть
1916