Гаврищенко (Тимофеева) Надежда Александровна После 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Гаврищенко (Тимофеева) Надежда Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1820

умерла Неизвестно

Отец
Тимофеев Александр УльяновичОколо 1765 г.р.
Мать
Тимофеева (Воронцова) Прасковья Артемьевна1786 г.р.
Супруги
Гаврищенко Василий АртамоновичПосле 1820 г.р.
Дети
Бутурлина (Гаврищенко) Марианна Васильевна1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: Тимофеев Александр Ульянович

Мать: Тимофеева (Воронцова) Прасковья Артемьевна

Бракосочетание
1850

Муж: Гаврищенко Василий Артамонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бутурлина (Гаврищенко) Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Гаврищенко Василий Артамонович

Смерть
Неизвестно

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