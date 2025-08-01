Гаврищенко (Тимофеева) Надежда Александровна
женский, родилась После 1820
умерла Неизвестно
ОтецТимофеев Александр УльяновичОколо 1765 г.р.
МатьТимофеева (Воронцова) Прасковья Артемьевна1786 г.р.
Супруги
Гаврищенко Василий АртамоновичПосле 1820 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820
Бракосочетание
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бутурлина (Гаврищенко) Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Гаврищенко Василий Артамонович
Смерть
Неизвестно