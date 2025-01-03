Мойсеюк-Семенюк Андрей Леонтьевич
мужской, родился 18.10.1855, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умер 09.06.1910, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Супруги
Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна04.05.1855 г.р.
Дети
Мойсеюк Павел Андреевич1878 г.р.
Мойсеюк-Семенюк Григорий Андреевич1882 г.р.Показать еще 4
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Комментарий
Рождение
18.10.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Бракосочетание
02.07.1872
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1882
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мойсеюк Северин Андреевич
Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ковальчук (Мойсеюк) Васса Андреевна
Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марчук (Мойсеюк) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
20.09.1894
Дочь: (Мойсеюк-Семенюк) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
09.06.1910
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл