Мойсеюк-Семенюк Андрей Леонтьевич 18.10.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Мойсеюк-Семенюк Андрей Леонтьевич

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 18.10.1855, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умер 09.06.1910, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Супруги
Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна04.05.1855 г.р.
Дети
Мойсеюк Павел Андреевич1878 г.р.
Мойсеюк-Семенюк Григорий Андреевич1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Бракосочетание
02.07.1872

Жена: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мойсеюк Павел Андреевич

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1882

Сын: Мойсеюк-Семенюк Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мойсеюк Северин Андреевич

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ковальчук (Мойсеюк) Васса Андреевна

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марчук (Мойсеюк) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
20.09.1894

Дочь: (Мойсеюк-Семенюк) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Мойсеюк-Семенюк (Ворошик) Пелагея Феодоровна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
09.06.1910
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

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