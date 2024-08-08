Плесовских (Бобова) Анна Михайлова (Васильева) Около 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плесовских (Бобова) Анна Михайлова (Васильева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1860

Сын: Плесовских Андрей Семенов

Отец ребёнка: Плесовских Семен Терентьев

Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1857

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