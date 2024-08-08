Плесовских (Бобова) Анна Михайлова (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1860
Сын: Плесовских Андрей Семенов
Отец ребёнка: Плесовских Семен Терентьев
Русаково, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
После 1857