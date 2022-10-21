Кумпан (Пумпянская) Анастасия Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла 03.01.1995, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
МатьПумпянская (Мерхалева) Елена Николаевна1890 г.р.
ОтецПумпянский Николай Петрович1881 г.р.
Супруги
Кумпан Сергей Кузьмич07.10.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1951
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
03.01.1995
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область