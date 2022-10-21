Кумпан (Пумпянская) Анастасия Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кумпан (Пумпянская) Анастасия Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 03.01.1995, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Мать
Пумпянская (Мерхалева) Елена Николаевна1890 г.р.
Отец
Пумпянский Николай Петрович1881 г.р.
Супруги
Кумпан Сергей Кузьмич07.10.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пумпянский Николай Петрович

Мать: Пумпянская (Мерхалева) Елена Николаевна

Бракосочетание
1951

Муж: Кумпан Сергей Кузьмич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Смерть
03.01.1995
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Перелом шейки бедра, лежала 11 месяцев.

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