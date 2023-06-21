(Pall (Veski)) Emilie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Pall (Veski)) Emilie

Место рождения

©ngu

Дата рождения

09.07.1896

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896

Отец: Veski Kaarel

Мать: Veski Liso

©ngu
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