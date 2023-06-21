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(Pall (Veski)) Emilie
(Pall (Veski)) Emilie
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Древо
Место рождения
©ngu
Дата рождения
09.07.1896
Пол
Женский
Отец
Veski Kaarel
1860 г.р.
Мать
Veski (Kraavik) Liso
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1896
Отец:
Veski Kaarel
Мать:
Veski Liso
©ngu
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