Симон Павлович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиОколо 24.04.1771 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Павел Степанович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Ефим Симонович
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Степан Симонович
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Федосья Симоновна
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Фадей Симонович
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Катерина Симоновна
Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Тимофеевна
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 24.04.1771 ст.