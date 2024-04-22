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Симон Павлович

Место рождения

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Около 24.04.1771 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Павел Степанович

Мать: не указана

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ефим Симонович

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Степан Симонович

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Федосья Симоновна

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Фадей Симонович

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Катерина Симоновна

Мать ребёнка: Катерина Тимофеевна

Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Тимофеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 24.04.1771 ст.
Сколково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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