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Комарова (Смирнова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1909

Дата смерти

18.09.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909

Отец: Смирнов Александр Григорьевич

Мать: Смирнова София Дмитриевна

Бракосочетание
11.02.1929

Муж: Комаров Александр Флегонтович

Фроловский с/совет
Рождение ребёнка
24.05.1935

Дочь: Смирнова (Комарова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Комаров Александр Флегонтович

Рождение ребёнка
04.09.1946

Дочь: Калугина (Комарова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Комаров Александр Флегонтович

Смерть
18.09.1994

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