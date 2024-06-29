Комарова (Смирнова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1909
Дата смерти18.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1909
Бракосочетание
11.02.1929
Фроловский с/совет
Рождение ребёнка
24.05.1935
Дочь: Смирнова (Комарова) Лидия Александровна
Отец ребёнка: Комаров Александр Флегонтович
Рождение ребёнка
04.09.1946
Дочь: Калугина (Комарова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Комаров Александр Флегонтович
Смерть
18.09.1994