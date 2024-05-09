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Фомин Сидор Васильевич

Место рождения

Зверево, Данковский уезд

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Фомин Василий Несторович

Мать: Фомина Татьяна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Фомин Макар Сидорович

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Фомина) Христинья Сидоровна

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Фомина) Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фомин Иван Сидорович

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Фомина) Наталья Сидоровна

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Фомина) Василиса Сидоровна

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Фомина) Агафья Сидоровна

Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Фомин Андрей Сидорович

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Ермолаевна

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