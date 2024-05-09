Фомин Сидор Васильевич
Место рожденияЗверево, Данковский уезд
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Фомин Василий Несторович
Мать: Фомина Татьяна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Фомина) Христинья Сидоровна
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Фомина) Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фомин Иван Сидорович
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Фомина) Наталья Сидоровна
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Фомина) Василиса Сидоровна
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Фомина) Агафья Сидоровна
Мать ребёнка: Фомина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Ермолаевна