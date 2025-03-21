Апраксина (Серра-Де-Каприола) Елена Антоновна
женский, родилась 1794
умерла 25.11.1820, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Апраксин Степан Фёдорович30.07.1792 г.р.
Дети
Апраксин Фёдор Степанович11.10.1816 г.р.
Апраксин Антон Степанович03.10.1818 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1816
Рождение ребёнка
11.10.1816
Сын: Апраксин Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
03.10.1818
Сын: Апраксин Антон Степанович
Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Апраксина Елена Степановна
Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
01.11.1820
Дочь: Апраксина Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович
Смерть
25.11.1820