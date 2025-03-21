Апраксина (Серра-Де-Каприола) Елена Антоновна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апраксина (Серра-Де-Каприола) Елена Антоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1794

умерла 25.11.1820, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Апраксин Степан Фёдорович30.07.1792 г.р.
Дети
Апраксин Фёдор Степанович11.10.1816 г.р.
Апраксин Антон Степанович03.10.1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1816

Муж: Апраксин Степан Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф. 567 оп. 1. д.1. Метрические книги Скорбященской церкви в Литейной

Рождение ребёнка
11.10.1816

Сын: Апраксин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
03.10.1818

Сын: Апраксин Антон Степанович

Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Апраксина Елена Степановна

Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович

Рождение ребёнка
01.11.1820

Дочь: Апраксина Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Апраксин Степан Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.196. с. 151. Метрические книги церкви Св. апостола Павла при (Мариинской) больнице для бедных.

Смерть
25.11.1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д 196. Метрические книги Симеоновской церкви

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