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Мустафина Халима Мустафиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1928

Дата смерти

11.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусин Мнавяр Сулейманович

Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Флюра Сулеймонова

Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусина Гульжихан

Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович

Рождение ребёнка
03.08.1955

Дочь: Мусина Ильсияр Сулеймановна

Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович

Смерть
11.01.2023

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