Мустафина Халима Мустафиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1928
Дата смерти11.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусин Мнавяр Сулейманович
Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Флюра Сулеймонова
Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусина Гульжихан
Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович
Рождение ребёнка
03.08.1955
Дочь: Мусина Ильсияр Сулеймановна
Отец ребёнка: Мусин Сулейман Мусинович
Смерть
11.01.2023