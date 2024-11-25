Петров Григорий Около 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Петров Григорий

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Около 1779

умер После 1816

Отец
Бандуркин Петр МакаровичОколо 1746 г.р.
Дети
Сергеев Михаил Григорьев1797 г.р.
(Бандуркина) Феодосия ГригорьевнаОколо 1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Бандуркин Петр Макарович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сергеев Михаил Григорьев

Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Бандуркина) Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна

Алферьево, Зарайск, Московская область

Рождение ребёнка
Около 12.09.1809

Дочь: (Бандуркина) София Григорьевна

Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна

Алферьево, Зарайск, Московская область

Рождение ребёнка
Около 26.12.1819

Дочь: (Бандуркина) Мелания Григорьева

Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна

Смерть
После 1816

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