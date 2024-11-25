Петров Григорий
мужской, родился Около 1779
умер После 1816
ОтецБандуркин Петр МакаровичОколо 1746 г.р.
Дети
Сергеев Михаил Григорьев1797 г.р.
(Бандуркина) Феодосия ГригорьевнаОколо 1800 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Бандуркин Петр Макарович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Бандуркина) Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна
Алферьево, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 12.09.1809
Дочь: (Бандуркина) София Григорьевна
Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна
Алферьево, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 26.12.1819
Дочь: (Бандуркина) Мелания Григорьева
Мать ребёнка: (Евтеева) Анна Евтеевна
Смерть
После 1816